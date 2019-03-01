نقابة المحامين ترد على اتهامات نقيبها السابق بشأن الانتخابات

2019/03/01 | 17:33

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بغداد اليوم _ بغداد

ردت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الجمعة، على اتهامات وجهها لها نقيبها السابق محمد الفيصل بشأن الانتخابات الخاصة بها.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، أن زوجة أحد عناصر "داعش" والمعروفة بـ "عروس داعش" شميمة بيغوم هربت من مخيم الهول للاجئين شمال شرق سوريا إلى جهة مجهولة بعد تهديدات بالقتل تلقتها مؤخرا.

وبحسب الصحيفة

بغداد اليوم _ بغداد

دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تفجير السيارة المفخخة في مدينة الموصل، مساء امس الخميس، فيما دعا الى "تعزيز" اعداد القوات الامنية والجهد الاستخباري في المناطق المحررة للقضاء على خلايا تنظيم داعش.

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، إسقاط الجنسية، عن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، ان "وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أصدرت أمراً ملكياً بشأن تضمن المواف

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