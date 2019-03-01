الفياض من اربيـل : العراق يعيد بناء نفسـه والمنطقة بحاجـة الى معادلة ايجابية لتحقيق الاستقرار

2019/03/01 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض :” ان الانتصار على داعش خلق بيئة عراقية جديدة ، وان العراق حاليا يعيد بناء نفسه .وقال الفياض في كلمتـه اليوم في منتدى اربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، “بعد سقوط النظام السابق أصبح المجال مفتوحاً لظهور الفكر المتطرف، والشرق الأوسط لا يعيش حالياً مشاكله […]

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