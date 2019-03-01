لعشاق الشوكولاتة أمام “فرصة العمر”.. تذوق واحصل على راتب

2019/03/01 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن شركة “كادبوري” الشهيرة في العالم تبحث عن أشخاص وظيفتهم “تذوق الشوكولاتة” قبل عرضها للزبناء في الأسواق.وتمتلك شركة “مونديليز” البريطانية علامات شوكولاتة كثيرة، من بينها “كادبوري” و”ميلكا” و”أوريو” و”غرين آند بلاكز”، مما يعنى أن الناجحين في الوظيفة سيكونون أمام أنواع مختلفة ومتنوعة من الشوكولاتة، التي تعتمد جلها على الكاكاو.[…]

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