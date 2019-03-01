الخارجية: قضية تجديد الجوازات والاقامات للطلبة والجالية العراقية بجورجيا في طريقها للحل

2019/03/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة، مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا للتدخل في مُساعَدتهم بتجديد جوازاتهم المُنتهية، وتجديد إقامة بعضهم الآخر.

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