الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يهبط بأكبر وتيرة منذ 2009

2019/03/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الإنفاق الشخصي الأمريكي بأكبر وتيرة في 9 سنوات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، رغم زيادة الدخل الشخصي بأكبر وتيرة في 6 سنوات.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي هبط بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر وهو أكبر هبوط شهري منذ 2009، مقابل زيادة نسبتها 0.6% في شهر نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنفاق الشخصي الأمريكي سيشهد هبوط نسبته 0.2%.





ولم يتم إفصاح بيانات الإنفاق الشخصي عن شهر يناير نتيجة التوقف في أعمال الحكومة الأمريكية منذ نهاية ديسمبر وحتى نهاية يناير الماضي.





أما متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة فسجل زيادة بنسبة 1% في شهر ديسمبر الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ 2012، وأعلى من المسجلة في نوفمبر السابق له عند 0.3%.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن متوسط الدخل الشخصي الأمريكي سيزيد بنحو 0.5%.





وفي يناير الماضي سجل متوسط الدخل الشخصي تراجعاً بنحو 0.1%.





وعلى مستوى معدل الادخار لدى الأشخاص في أكبر اقتصاد في العالم فشهد زيادة إلى مستوى 7.6% مقابل 6.1% في نوفمبر.





وفيما يتعلق بمؤشر أسعار إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل بالنسبة ببنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم فارتفع بنحو 1.7% في شهر ديسمبر على أساس سنوي، وهي وتيرة أدنى من المسجلة في نوفمبر السابق له عند 1.8%.





وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1383 دولار.





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