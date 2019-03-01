محدث.. الذهب يعمق خسائره لنحو 9 دولارات بعد بيانات أمريكية

2019/03/01 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها بنحو 9 دولارات خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين، مع صعود الدولار عقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





وكشفت بيانات رسمية اليوم تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2009 خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما زاد الدخل الشخصي بوتيرة قوية خلال نفس الفترة.





وبحلول الساعة 1:39 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 1307.20 دولار للأوقية، فاقداً 8.90 دولار.





كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% عند 1305.52 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 15 فبراير.





أما بالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.1% إلى 96.285.





وانتهت أمس القمة التي انعقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية بدون توقيع اتفاق مشترك ومبكراً عن موعدها المحدد، ما أثار موجة إحباط بالنسبة للمستثمرين اللذين علقوا آمال واسعة على القمة في أن تساهم في تخفيف حدة التوتر في الملف النووي العالمي.





وقال ترامب: "القمة مع كيم انتهت بدون اتفاق بعد رفض الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات".





وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من 2018 تباطأ لكن بأقل من توقعات المحللين حيث نما بنسبة 2.6%، في حين أن التوقعات أشارت إلى أنه سينمو بنحو 2.2%.





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