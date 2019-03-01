2019/03/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد برنامج أمان تابع لنظام أندرويد، في إصلاح أكثر من مليون تطبيق في متجر "غوغل بلاي".

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