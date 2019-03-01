2019/03/01 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس وعضو الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة" وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت "للاحتلال الإسرائيلي".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للعدو) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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