قيادي في حماس: الأيام القادمة ستشهد مفاجآت للعدو

2019/03/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس وعضو الهيئة الوطنية العليا لـ"مسيرات العودة" وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت "للاحتلال الإسرائيلي".

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