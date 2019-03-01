ترامب عن كوريا الشمالية: نعرف ما يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه

2019/03/01 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في هانوي كانت "موضوعية".

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