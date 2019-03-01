2019/03/01 | 18:18

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المشاركة في جمعة «باب الرحمة» على حدود قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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