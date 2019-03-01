العشرات في البصرة يتطاهرون للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل

2019/03/01 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من اهالي البصرة اليوم الجمعة للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين .وطالب المتظاهرون ، الذين تجمعوا امام مبنى الحكومة المحلية ، بتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة بتوفير فرص عمل وتحسين واقع الخدمات في مناطق المحافظة التي تشكو الاهمال بسبب توقف المشاريع .ورفع المتظاهرون خلال التظاهرة ” نعشا ” للاشارة الى موت البصرة […]

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