اهم ما قاله العبادي املم رئيس مجلس الامة الكويتي مشاريع كبيرة بانتظار العراق

2019/03/01 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اكد يوم امس رئيس ائتلاف النصر في مجلس النواب حيدر العبادي خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ، ان التقارب العراقي – الكويتي مهم لربط مصالح البلدين كمقدمة لربط مصالح الشعبين.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته اليوم الثامن ، ان رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق …

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