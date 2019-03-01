الحلبوسي يدين تفجير الموصل ويدعو لتعزيز اعداد القوات الامنية في المناطق المحررة

2019/03/01 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة الاعتداء الإرهابي بواسطة عجلة مفخخة لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.وقال الحلبوسي في بيان تلقته /SNG/، “في الوقت الذي نستنكر فيه الاعتداء الإجرامي الآثم في الموصل الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين العزل”.واضاف ” نجدد دعوتنا إلى تعزيز أعداد القوات الأمنية في المناطق المحررة ...

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