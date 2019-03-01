الرئيس الفلسطيني يزور بغداد مطلع الأسبوع المقبل

2019/03/01 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع المقبل.وقال المصدر، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اطلتع عليه /المعلومة/ إن “الرئيس الفلسطيني سيزور بغداد على رأس وفد حكومي فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة”.وأضاف: “حتى الآن لم يتم تحديد يوم الزيارة لكن أعتقد أنها ستكون خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل”، موضحا […]

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