2019/03/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أنتقد اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد بشدة في عدم تطبيق الدستور بشأن نظام الفيدرالية.حيث كشف بارزاني في كلمته خلال فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، الذي أنطلق اليوم، اليوم الجمعة، في مدينة أربيل، بحضور شخصيات سياسية من الاقليم وبغداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالتفصايل نيجيرفان بارزاني ينتقد بغداد بشدة..



وهكذا وصف عادل عبد المهدي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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