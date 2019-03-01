أوميد صباح: الكرد لهم الحق في تقرير مصيرهم.. وقرار الاستفتاء لم ولن يكون فاشلا

2019/03/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث السابق باسم رئاسة الاقليم أوميد صباح، الجمعة، أن “ان الاستفتاء كان أفضل قرار اتخذه شعب كوردستان خلال 100 عام مضت من تأريخه وان الاستفتاء لم ولن يكون ابدا استفتاءً فاشلاً”.وقال صباح في تصريح لشبكة روداو وترجمته “ناس” اليوم (1 آذار 2019) خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية من الملتقى حول ( […]

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