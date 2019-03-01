بالصور أخطر 5 طيور في العالم

2019/03/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد من الطيور أنواع عديدة منها الكبير وصغير الحجم والضخم حيث تصل إلى 18.000 نوع في العالم، عندما تذكر كلمة طيور يأتي في أذهاننا العصافير

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