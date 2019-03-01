البصرة: تظاهرة قرب ديوان المحافظة للمطالبة بفرص عمل وتنفيذ اصلاحات

2019/03/01 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، اليوم الجمعة، للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وتنفيذ اصلاحات على مستوى الحكومة المحلية.

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