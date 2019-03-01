الخارجية تستجيب لمناشدة الطلاب العراقيين في جورجيا

2019/03/01 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تلقينا مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا لمُساعَدتهم في تجديد جوازاتهم المُنتهية، وتجديد إقامة بعضهم الآخر".

واضاف البيان، انه" نودّ أن نُبلغكم بأنـَّه بخُصُوص تجديد جوازات السفر فإنَّ سفارة العراق في جورجيا سارعت بمفاتحة مركز الوزارة، للنظر في إمكانيّة إرسال فريق من وزارة الداخليَّة لإصدار، وتجديد جوازات السفر المُنتهِية للعراقيِّين المُقيمين في جورجيا من دون أن يتكبَّدوا عناء السفر إلى بغداد، أو ينشغلوا عن دراستهم بالمُراجَعة".

وأوضح بيان الوزارة، انه" تم مفاتحة وزارة الداخليّة بصفتها معنيّة بهذا الشأن، وتفاعلت مع مُقترَحنا، وشكّلت وفداً إلى جورجيا، وبدورها تعمل وزارة الخارجيّة على تحصيل سمات دخول للوفد".

وأشارت الخارجية بحسب بيانها، انه" تتابع موضوع منح وتجديد الاقامات للجالية العراقية مع الجانب الجورجي"، مؤكدة أن" السفارة على تواصل مستمر مع الطلاب وأبناء الجالية عبر التنسيق معهم بصورة مباشرة".

انتهى..م.ر

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