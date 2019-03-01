عالية نصيف: ليفرح أصحاب المولدات الكهربائية فساعات التجهيز في الصيف المقبل مقلقة

2019/03/01 | 18:33

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بغداد – عراق برس- 1 آذار / مارس: كشفت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، ان ” وزير الكهرباء اقصى احد المخضرمين من منصبه وقام بتعيين قريب له مديراً عاماً لتوزيع كهرباء بغداد.

واردفت النائبة عالية نصيف ، ان “وزير الكهرباء أعفى المهندس المخضرم صباح عكرب ، من منصب مدير عام توزيع كهرباء بغداد، وقام بتعيين ابن خالته المهندس احمد طالب الحبوبي بدلاً عنه رغم كونه لم يعمل مدير قسم في الوزارة وان التعيينات التي تتم بناءً على صلة القرابة والمحسوبية كانت وماتزال سبباً رئيساً في تراجع عمل الوزارات بشكل كبير وفشلها في تقديم الخدمات طيلة السنوات الماضية”ﻻفتة الى ان “الوضع مقلق في العاصمة بغداد خلال موسم الصيف المقبل من حيث ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي، وبإمكان أصحاب المولدات الأهلية أن يحتفلوا من الآن بإفراغ جيوب المواطن الفقير وبناء عليه فستستجوب الوزير قريباً في مجلس النواب حول عدة ملفات تخص عمل وزارته، من بينها ملفات سيتفاجأ بها الرأي العام”.



انتهى اح

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