2019/03/01 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية يكتسب موسيقي إسرائيلي، يغني باللغة العربية، قاعدة مستمعين عريضة وكبيرة تمتد من تل أبيب إلى بغداد لأنه يعيد إنتاج ألحان جديه وبطريقة احياء قديمة ، وهما ثنائي عراقي يهودي كانا من أشهر فناني العراق في العالم العربي خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.والألبوم الجديد للمغني دودو تاسا، وعنوانه (الهجر)، عبارة عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مغن إسرائيلي يكسب شعبية في بغداد..



ما السر؟ من هو ومن جده صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغن إسرائيلي يكسب شعبية في بغداد.. ما السر؟ من هو ومن جده) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغن إسرائيلي يكسب شعبية في بغداد.. ما السر؟ من هو ومن جده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).