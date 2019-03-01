الربيع سينافس الشتاء في الأمطار.. وهذا سبب البرد المفاجئ

2019/03/01 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، ان الانخفاض المفاجئ في درجات

الحرارة هو أمر يتكرر هذا الوقت كل عام، فيما أشار إلى أن فصل الربيع

ربما يتفوق على الشتاء في نسبة الأمطار.وقال عطية في حديث لـ”ناس” اليوم (1 اذار 2019)، ان “درجات الحرارة

اخذت في الارتفاع أواخر شهر شباط الماضي، لكنها انخفضت مطلع آذار،

كالمعتاد سنويا”، مشيرا إلى الانخفاض في درجات الحراة لم يكن كبيرا في

مدن الوسط والجنوب، على عكس المناطق الشمالية”.وأكد عطية ان “يوم غد السبت سيشهد انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر،

ربما أقل من درجة الحرارة يوم الجمعة بدرجتين، وستكون هناك برودة

محسوسة خلال الصباح, وفي مناطق الشمال ستكون اكثر شدة، وتستمر هذه

الموجة ايام السبت والاحد والاثنين”.واضاف عطية ان “الانخفاض في درجات الحرارة لن يستمر طويلا، إذ ان حالة

جوية ستؤثر على مناطق الوسط والجنوب من البلاد، ويتحول اتجاه الرياح

الى جنوبي شرقي ما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف الاسبوع

الجاري”.واشار عطية الى ان “التقلبات مستمرة خلال هذا الشهر بسبب اختلاف اتجاه

الرياح بين الحين والاخر, لاننا دخلنا مناخيا في فصل الربيع”, فيما

أكد ان “موسم الامطار لم ينته بعد, وربما يكون فصل الربيع الاغزر في

نسب الامطار قياسا بأيام الشتاء”.

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