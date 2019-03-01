الحكومة العراقية تعلن الحصيلة النهائية لتفجير الموصل

2019/03/01 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة عن الحصيلة النهائية للتفجير الذي وقع امس في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، ان حصيلة التفجير انتهت عند قتيل واحد واصابة 24 ارخين بجروح.

واضاف ان الاصابات الذي خلفه التفجير مختلفة غير ان 7 منها بحالة حرجة.

وكانت عجلة مفخخة قد انفجرت مساء امس في منطقة المجموعة الثقافية قرب باب كلية العلوم بجامعة الموصل.

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