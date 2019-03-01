الحلبوسي يستنكر تفجير الموصل ويدعو لتعزيز الجهد الاستخباري

2019/03/01 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أدان

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة الاعتداء الإرهابي بواسطة عجلة مفخخة

لمنطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل.

وقال الحلبوسي في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إنه” في الوقت الذي نستنكر فيه الاعتداء الإجرامي

الآثم في الموصل الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين العزل”.

واضاف

” نجدد دعوتنا إلى تعزيز أعداد القوات الأمنية في المناطق المحررة ولا سيما أفراد

الشرطة المحلية وتمكين أبناء هذه المناطق من المساهمة في مسك الأرض لحفظ الأمن فضلا

عن تعزيز الجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة الاستقرار”.

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