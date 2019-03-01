2019/03/01 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، الجمعة، رفع 408 كتل كونكريتية و11 برجا كونكريتيا شرقي العاصمة، مؤكدة

ان اعمالها مازالت مستمرة في فتح الطرق.

وقالت

الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “خلال ايّام تم رفع

408 كتل كونكريتية بالاضافة الى 11 برجاً كونكريتياً تابعاً لقاعدة الرشاد العسكرية

في حي المعامل شرقي بغداد لفسح المجال امام تطوير منطقة”.





واضافت

الامانة، أنه “في ذات الموقع تم تحقيق نسبة انجاز بلغت ‎%‎45 في شارع 77 و‎%‎32 في شارع 80 والأعمال ما زالت

مستمرة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

37

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن رفع 408 كتل كونكريتية شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن رفع 408 كتل كونكريتية شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).