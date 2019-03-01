مجلس القضاء ينفي الإنباء بشأن الترتيبات لاعادة اشخاص مطلوبين للعدالة

2019/03/01 | 18:46

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بغداد- العراق اليوم:

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام، حول عودة عراقيين مطلوب...





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