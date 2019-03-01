معدل أعمار اليابانين مرتفع، و لكن لماذا؟ دراسة جديدة تُجيب!

2019/03/01 | 18:46

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بغداد- العراق اليوم:

ربط النظام الغذائي الياباني بارتفاع مُعدَّل الأعمار، فتناول الطعام الياباني قد يؤدِّي إلى حياةٍ ...





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