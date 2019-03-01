2019/03/01 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ،اليوم الجمعة، الإعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين في المجموعة الثقافية للجانب الأيسر من مدينة الموصل وأدى الى وقوع عدد من الضحايا الأبرياء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يدين الإعتداء الإرهابي في الموصل ويدعو لمراجعة الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يدين الإعتداء الإرهابي في الموصل ويدعو لمراجعة الملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).