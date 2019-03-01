2019/03/01 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية انتقد اليوم المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران, علي خامنئي, ما قال إنها “محاولات لنشر “الزواج الابيض” (علاقات المساكنة) في إيران, معتبراً ذلك احد مخططات الرأسمالية العالمية للقضاء على الأسرة”.وكشف خامنئي خلال اجتماعه بعدد من المنشدين والرواديد نقلته وسائل اعلام ايرانية, ان “ما أؤكّد عليه بنحو خاصّ في هذه المرحلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي والزواج الابيض زواج المساكنه ماذا قال عنه صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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