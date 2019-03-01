مسح: إنتاج أوبك النفطي يواصل التراجع بقيادة فنزويلا وإيران والسعودية

2019/03/01 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهر مسح حديث أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط تراجع مجدداً خلال شهر فبراير الماضي، مع التزام أوبك بسياسة خفض الإنتاج إلى جانب تضرر بعض الأعضاء من العقوبات الأمريكية.





وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إنتاج أعضاء المنظمة البالغ 14 دولة تراجع بنحو 560 ألف برميل يومياً خلال فبراير الماضي ليسجل 30.5 مليون برميل يومياً.





ويأتي الهبوط في إنتاج النفط من جانب أوبك على الرغم من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لارتفاع أسعار الخام وسياسة المنظمة بشأن خفض الإنتاج.





ووفقاً للمسح، فإن السعودية أكبر عضو بالمنظمة، قامت بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب بكثير، لتخفض إمداداتها بمقدار 100 ألف برميل يومياً خلال فبراير لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً.





وبلغ معدل الامتثال في الرياض لاتفاقية خفض الإنتاج حوالي 166%، بحسب الوكالة.





وعانت فنزويلا من أكبر وتيرة خفض شهرية بلفت 160 ألف برميل يومياً ليهبط إجمالي إنتاجها خلال فبراير إلى 1.07 مليون برميل يومياً، وهي القراءة الأدنى منذ أن تسبب إضراب عمالي في وقف الإنتاج عام 2003.





وشهدت إيران انخفاضاً في إنتاجها النفطي بلغ 90 ألف برميل يومياً خلال فبراير لتتراجع إجمالي إمداداتها إلى 2.65 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.





وتأتي الخسائر في الإمدادات النفطية داخل فنزويلا وإيران بالتزامن مع العقوبات الأمريكية المفروضة على كلا البلدين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.





ووفقاً للمسح، فإن الإلتزام بين حلفاء أوبك من غير الأعضاء والبالغ عددهم 10 دول، كان غير منتظم، كما أن روسيا قلصت إمداداتها بشكل أبطأ مما تعهدت به في ديسمبر الماضي.





واتفقت أوبك ومنتجي الخام من خارجها وعلى رأسهم روسيا على خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.





وبحلول الساعة 2:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة هامشية 0.08% ليصل إلى 66.36 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر أبريل بنحو 0.4% ليسجل 57.43 دولار للبرميل.





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