2019/03/01 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أن شركة غاز البصرة قد اختارت شركة صينية كمقاول رئيسي لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.





وأوضحت شركة غاز البصرة، أمس الخميس، أنها أبرمت اتفاقا مع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، لتقوم بدور المقاول الرئيسي في تشييد محطة البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي، وفقاً لوكالة "رويترز".





وأفادت "غاز البصرة"، أن الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية ستكون مسؤولة عن بناء وتركيب الأشغال في موقع المنشأة.





والجدير بالذكر، أن "غاز البصرة" مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب، المملوكة للحكومة العراقية، وشل وميتسوبيشي.





وبحلول الساعة 2:53 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 1.3%، لتسجل مستوى 2.85 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.





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