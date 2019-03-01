أكبر صندوق تحوط متداول يشهد هبوط حاد للأصول المدارة

2019/03/01 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يعاني أكبر صندوق تحوط متداول "مان جروب" من نزيف التدفقات الذي لا يتوقف، كما أن التوقعات تزداد سوءًا.





وكشفت بيانات صندوق "مان جروب"، اليوم الجمعة، أن قيمة الأصول المدارة شهد تراجعاً إلى 108.5 في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 114.1 مليار دولار في الربع الثالث السابق له.





وقال الرئيس التنفيذي لـ"مان جروب" إنه مع استجابة المستثمرين للأحداث في السوق عبر تعديل محافظهم الاستثمارية فإن الصندوق شهد أيضاً تسارع لعمليات الاسترداد.





وإجمالاً، فإن إجمالي التدفقات الداخلة التي شهدها الصندوق في العام الماضي بلغت ما يعادل 9.9% من الأصول، وهو مستوى أدنى من المسجل في 2017 عند 15.8%.





وخفض الصندوق مستهدف التدفقات النقدية الداخلة نسبة إلى إجمالي الأصول تتراوح بين 1 إلى 6%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتراوح بين صفر إلى 10%.





يذكر أن الأسواق المالية العالمية شهدت حالة من التقلبات الحادة في العام الماضي، خاصة في الربعين الأول والأخير بفعل مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.





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