لماذا لاتستثمر الشركات الاجنبية في مناطق الاهوار السياحية؟

2019/03/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين عضو مجلس محافظة ذي قار عادل الدخيلي، الجمعة، ان محافظة ذي قار تمكنت من توفير الاجواء والارضية المناسبة والجاذبة للاستثمار الاجنبي في مناطق الاهوار، الا انها لم تشهد اي عرض او تقديم لشركة اجنبية للاستثمار في تلك المناطق، بسبب الاوضاع الامنية التي يشهدها العراق على الرغم من الاستقرار الامني في ذي قار.[…]

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