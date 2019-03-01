2019/03/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد شركة "روس آتوم" الروسية منتدى الطاقة النووية الدولي الحادي عشر "آتوم إكسبو" في مدينة سوتشي في روسيا يومي 15 - 16 نيسان / أبريل المقبل، حيث سيتم تسليم جوائز "آتوم إكسبو" للمرة الثانية على التوالي.

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