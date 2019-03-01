تسونامي جليدي يضرب هذه البحيرة (فيديو)

2019/03/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب تسونامي جليدي ضفاف بحيرة، بعد أن ضربت رياح سريعة جدا المكان.

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