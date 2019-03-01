كاتب إماراتي: تركيا تسعى لاحتلال سوريا... وروسيا وأمريكا أوقفتا أطماعها

2019/03/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن تركيا تسعى لاحتلال أكبر قطعة من الأراضي العربية السورية.

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