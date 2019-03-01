نائب رئيس البرلمان يدعو الى مراجعة جادة للملف الامني في المناطق المحـررة

2019/03/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد القيادات العسكرية والامنية بمراجعة جادة للملف الأمني ، وبالأخص في محافظة نينوى و المناطق المحررة الاخرى .وادان الحداد الإعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ، داعيا الى تشخيص الخلل ومعالجة الخروقات ومحاسبة المقصرين وتفعيل الجهد الاستخباري، وتكثيف الجهود من قبل كافة الاجهزة […]

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