شرطة الديوانية تنقذ فتاة حاولت الانتحار وتضبط سيارة مسروقة

2019/03/01 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شرطة محافظة الديوانية من انقاذ فتاة حاولت الانتحار وضبطت سيارة مسروقة.وقال مصدر في شرطة المحافظة لوكالة وطن للانباء ان مفارز من شرطة النجدة انقذت فتاة ، حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر الديوانية من اعلى احد الجسور ، اثر تلقيها اتصالا هاتفيا من احد المواطنين ” .واضاف :” ان مفرزة اخرى من […]

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