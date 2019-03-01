2019/03/01 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف حساب (مجتهد العراق) في تغريدات متتابعة على موقع (تويتر) تابعتها اليوم الثامن عن حقيقة حصص ووزارات الكتل والفصائل الشيعية في حكومة عادل عبد المهدي الحالية .وقال ( مجتهد العراق ) أن حصة التيار الصدري في هذه الحكومة تتمثل بـ4 وزارات هي كل من (النفط والنقل والصحة والكهرباء) حيث تركوا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالارقام (مجتهد العراق) يكشف حقيقة حصص الكتل والفصائل الشيعية في حكومة عبد المهدي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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