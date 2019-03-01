2019/03/01 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال نائب رئيس البرلمان بشیر حداد، الجمعة، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن متوقعا أن یمثل دوره بشكل كامل، وذكر “أنهم كانوا يصفوننا بالـ “الانفصاليين والاستفتائيين”، معتبراً “اقليم كردستان أقوى في الوقت الحالي مما قبل الاستفتاء”.وأضاف حداد في كلام له بمؤتمر اربيل ، ترجمه “ناس”، اليوم (1 اذار 2019)، أن”في تفاوضنا مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير حداد: إقليم كردستان أقوى في الوقت الحالي مما قبل الاستفتاء) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير حداد: إقليم كردستان أقوى في الوقت الحالي مما قبل الاستفتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).