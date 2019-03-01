رصد شاحنات “جديدة” تقل عناصر داعش نحو شرق الفرات 

2019/03/01 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، عن دخول عشرات الشاحنات إلى منطقة مزارع الباغوز لنقل المدنيين والخارجين من عناصر التنظيم وعوائلهم نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.وقال المرصد في تقرير تابعه “ناس” اليوم (1 اذار 2019)، انه “رصد دخول نحو 30 شاحنة لنقل دفعة جديدة من الخارجين من جيب التنظيم نحو […]

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