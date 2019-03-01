2019/03/01 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم عن مصدر دبلوماسي – عسكري، وتابعته الغدير، أن "المدمرة الأمريكية دخلت إلى بحر إيجه، في حوالي الساعة الثامنة صباح الجمعة (بتوقيت موسكو)، قادمة من البحر الأسود".وبعد حوالي 10 دقائق دخلت المنطقة خلفها، الفرقاطة الروسية" الأميرال إيسن".وفي نفس الوقت، تطابق مسار السفينة الحربية الأمريكية، مع خط الفرقاطة الروسية "الأميرال ماكاروف " المتوجهة من البحر المتوسط إلى البحر الأسود.وفي الـ 19 شباط الماضي، دخلت المدمرة " دونالد كوك"، وهي تحمل العشرات من الصواريخ المجنحة، إلى البحر الأسود، ولاحقا زارت المدمرة، ميناء أوديسا التجاري.

انتهى.ص.هـ.ح.

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