تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات وفرص عمل وتحسين الخدمات

2019/03/01 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني بصري لموقع "الغدير"، أن" العشرات تظاهروا قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، والنهوض بالوضع الخدمي، وتنفيذ إصلاحات تشمل محاكمة متهمين بالفساد.

وأضاف المصدر، أن" المتظاهرين طالبوا الحكومة بالوفاء بوعودها السابقة لأهالي البصرة، خصوصا ما يتعلق بتوفير 10 آلاف فرصة عمل".

انتهى..م.ر

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