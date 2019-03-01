مكافحة الارهاب ترد : حادثة كركوك قديمة ومحاولة اعادة نشرها ثانية غايته اثارة البلبلة

2019/03/01 | 19:03

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كركوك – عراق برس- 1 اذار / مارس:ردا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة المشادة بين ضابطين من شرطة كركوك وضابط من الجهاز.كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة ، إن “الحادثة تعود الى اكثر من سنة حيث كان الجهاز في كركوك ضمن عمليات (فرض القانون)، وان الضابطين حاولا تجاوز النظام ما ادى الى حدوث مشادة بين الطرفين، انتهت بالصلح والتنازل من قبلهما (الضابطان) بمحضر رسمي”.

ونفى المتحدث صباح النعمان الانباء التي تحدثت عن نزع رتب الضباط وحجزهم من قبل الضابط المنسوب الى الجهاز″مشيرا الى، انه “وبشان ما تم ذكره في كتاب دائرة المستشار العام – مديرية شؤون القضاء العسكري حول حدوث اعتداء من قبل ضابط جهاز مكافحة الإرهاب على الضابطين اللذين يحملان رتبة “عميد”، ننفي هذه الاقوال فهي ليست سوى (ادعاءات ولم يتم نزع رتبهم وتم التحقيق في الموضوع والتصالح واغلقت القضية في حينها) ونستغرب من ترويج القضية مرة اخرى في هذا الوقت مؤكدين انها ليست سوى جزء من محاولة تشويه سمعة ضباط الجهاز ممن كان لهم دور كبير في عمليات “التحرير” بمن فيهم فوج ديالى وان الجهاز سيلجأ الى الاجراءات القانونية بحق من سرب هذه الوثيقة في هذا الوقت بعد غلق القضية وعرض اسم وعنوان احد ضباطه في وسائل الاعلام ومواقع التواصل ما قد يترتب عليه خطر يتعرض له الضابط المذكور”.



انتهى أح

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