بالصور : ضبط مصنع حليب لتزوير الماركات العالمية في الديوانية

2019/03/01 | 19:03

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الديوانية – عراق برس- 1 آذار/ مارس :اعلنت صحة محافظة الديوانية ضبط أكبر معمل حليب في العراق يزور الماركات العالمية في المحافظة مشيرة الى احالة المتورطين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل .



انتهى أح

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