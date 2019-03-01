هاميلتون يعتقد بأن فيراري أسرع بنصف ثانية

2019/03/01 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال هاميلتون خلال مؤتمر صحافي أقيم بالتزامن مع اليوم الأخير للتجارب الشتوية: "فيراري هي حالياً الأسرع"، مضيفاً "الفارق مع فيراري هو قرابة نصف ثانية".وتابع "ولكن التجارب هي التجارب ولا توجد أي مكافأة للفريق الأسرع، الأهم أن تكون الأسرع السبت في ملبورن" في إشارة إلى 16 آذار/ مارس الذي يشهد إقامة التجارب التأهيلية لجائزة أستراليا الكبرى.ويعتبر سائق "الاسهم الفضية" أنّ فرق المقدمة الثلاثة العام الماضي، ما زالت في الصدارة، وهي فيراري ومرسيدس وريد بول، ولكن "بقية الفرق قلّصت الفارق (...).لا أعرف من سيحتل المركز الرابع ولكنها (الفرق) أقرب بكثير من السابق".وتكهن البريطاني بشأن معركة الصراع على الألقاب هذا العام على أنها "ستكون المعركة الأقسى حتى الآن".

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