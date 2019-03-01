2019/03/01 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نشر قبل ايام موقع “غلوبال فاير باور”، المختص في الشؤون والقدرات العسكرية تقريره السنوي متناولا الامكانيات العسكرية لبعض الجيوش العربية خلال العام 2018.وبحسب ما كشف الموقع، فقد احتلت مصر قائمة أقوى الجيوش العربية من حيث القدرات العسكرية، حيث يبلغ عدد أفراده 1,329,250 ، وعدد طائراته القتالية 1,132 طائرة، و4,946 دبابة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قد تقراها للمرة الاولى تعرف على ترتيب العراق عسكريا ..



عبر هذا التقرير صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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