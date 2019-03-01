تدمير عجلة لداعش ومقتل من فيها بعملية امنية استباقية في وادي القذف

2019/03/01 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ضابط استخبارات الفوج الثالث في لواء حشد قضاء عامرية الصمود

بمحافظة الانبار تحرير العيساوي تدمير عجلة لإرهابيي داعش ومقتل

من فيها بعملية امنية استباقية استهدفت وادي القذف غربي المحافظة.العيساوي اوضح ان القوات الامنية تمكنت ايضا من تدمير عدد من الأنفاق

السرية والحواجز الترابية ، مبينا ان معلومات استخباراتية دقيقة مكنت

القوات الامنية من استهداف العجلة وتدمير الانفاق السرية التي يختبأ

فيها داعش للحيلولة دون استخدامها كمناطق ارتكاز لعصابات الخطف ،

وأضاف ان عملية تعقب وقصف خلايا التنظيم ومواقع اختباءه في

المناطق الصحراوية مستمرة استنادا على المعلومات الأمنية للقيادات

المشرفة على الملف الأمني في القاطع الغربي للمحافظة.

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