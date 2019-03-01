الحلبوسي يدعـو الى تعزيز عناصر القوات الأمنية في المناطق المحـررة

2019/03/01 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوتـه إلى تعزيز أعداد القوات

الأمنية في المناطق المحررة .وأدان الحلبوسي في بيان صحفي الاعتداء الإرهابي بواسطة عجلة

مفخخة في منطقة المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، الذي أسفر عن

استشهاد وإصابة عدد من المدنيين العزل, مشددا على ضرورة تمكين أبناء

المناطق المحررة من الاسهام في مسك الأرض لحفظ الأمن ، فضلا عن تعزيز

الجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة

الاستقرار .

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