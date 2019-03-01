اكثر من 1500 داعشية أجنبية معتقلة بالعراق ومطالبات للحكومة بالتخلص منهن

2019/03/01 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، عن وجود أكثر من 1500 امرأة من نساء داعش الأجنبيات في سجن خاص في العراق، مع أطفالهن.وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي، أن "النساء الفرنسيات الثلاثة، زوجات عناصر داعش الإرهابي، موجودات في سجن عراقي، مع طفلين فرنسيين".

وأضاف البياتي، "كما توجد امرأة، وثلاثة أطفال، ألمانيي الجنسية، وثلاث نساء، مع ثلاثة أطفال، من أمريكا الجنوبية، من عائلات داعش الإرهابي في السجن داخل العراق".

وأشار الى أنه "لا توجد أي مصلحة لتواجد أكثر من 1700، من الأطفال والنساء الأجانب، في العراق وعلى الحكومة مطالبة دولهم باستلامهم، وتسليمهم إلى دولهم، لأن بلدانهم، هي من تتحمل سبب توجههم إلى هذا الفكر المتطرف، والانتماء لداعش سواء بإرادتهم أم غرر بهم".

وتدارك، "لكن من تثبت عليهم جرائم فبالإمكان محاكمتهم وفق القوانين العراقية مع تحمل دولهم تكاليف بقاءهم فترة الحكم".

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